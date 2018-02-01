Алтайский каноист произвел фурор на Кубке мира по гребному слалому

Финал Кубка мира по гребному слалому прошел в Праге. Каноист из Республики Алтай Кирилл Сеткин стал вторым в категории каноэ-одиночка среди мужчин.
Гребец в финале показал результат 102,43 секунды, уступив 2,17 секунды одержавшему победу словаку Матею Бенусу. «Бронзу» взял Лука Божич из Словении, пишут «Новости Горного Алтая».
Напомним, ранее в этом сезоне Кирилл Сеткин вместе с Дмитрием Храмцовым и Павлом Котовым занял третье место на чемпионате Европы в командной гонке в классе каноэ-одиночек среди мужчин и занял четвертое место в категории каноэ-одиночка.
Добавим, впереди у Кирилла – Чемпионат мира по гребному слалому, который пройдет в Испании с 24 по 29 сентября. На чемпионате будут разыгрываться лицензии на участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.