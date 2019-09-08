За два часа до закрытия участков в Алтайском крае проголосовали почти 25% избирателей

Новости 08.09.2019 19:45 364

По данным на 18:00 местного времени, явка на выборах в Алтайском крае в среднем составила 24,66 %, передает крайизбирком. То есть за 10 часов работы избирательных участков к урнам пришли около 51 тысячи жителей.

На довыборах по округу в АКЗС явка равна 25,72% (в лидерах Ключевский район - 29,18%). На выборы в райсовет депутатов в Змеиногорском районе пришли 25,01% избирателей. По Барнаулу и Бийску цифры куда скромнее - 11,94 % и 12,83 % соответственно.

Добавим, что за два остававшихся до закрытия УИКов часа вряд ли явка могла сильно измениться в ту или иную сторону.