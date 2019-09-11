Российский президент проголосовал на выборах в Москве

Новости 08.09.2019 17:25 279

Президент России Владимир Путин утром приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму. Участок, куда пришел глава государства, остался неизменным: в здании Российской академии наук.

Российский лидер сказал журналистам, что важно не количество кандидатов, а качество их работы. За рубежом бывает и сотня, сравнил он.

"Важно не сколько, а важно - какого качества", - цитирует Владимира Путина "Российская газета". Президент надеется, что на этих выборах представлены достойные.

Как обычно, глава государства не стал говорить, за кого отдал свой голос. Впрочем, немного он все же рассказал: кандидата лично не знает, но рассчитывает, что он "хороший, порядочный человек".