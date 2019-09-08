Андрей Щукин принял участие в выборах в Барнаульскую гордуму

Новости 08.09.2019 17:03 395

Экс-замгубернатора Алтайского края, а ныне заместитель начальника управления юстиции Алтайского края Андрей Щукин проголосовал на выборах депутата Барнаульской городской Думы.

По мнению Щукина, для депутата важна открытость проблемам избирателей. Выбор он сделал осознанно, так как давно живёт на округе №2 и, по его мнению, понимает, какой человек нужен территории в качестве депутата.

"Я живу на этом округе рядом со школой №80, поэтому для меня было важно прийти и проголосовать, — говорит Андрей Щукин. — Я знаю проблемы округа, очень многих жителей. И сам неоднократно участвовал в выборах, притом успешно, жители поддерживали меня. Сегодня я выбирал кандидата, который, по моему мнению, сможет продуктивно работать именно здесь".

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По мнению чиновника, в вопросе личностных качеств депутата важны энергия, молодость и желание делать нужные дела. Жителям округа, по его мнению нужно ответственно отнестись к выбору кандидата в Барнаульскую гордуму, так как именно он будет представлять интересы жителей округа и именно к нему люди смогут обращаться с проблемами, предложениями и инициативами.

Андрей Щукин отметил, что день выборов в Барнауле проходит спокойно, а на участке в тот момент, когда он приходил, было достаточно оживлённо.

На 15 часов по округу №2 явка составила 9,27% — проголосовало 2144 человека.