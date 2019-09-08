Ингушетия получила нового главу республики

Новости 08.09.2019 16:37 395

Народное собрание Ингушетии утвердило нового главу республики — им стал Махмуд-Али Калиматов, который в последнее время возглавлял регион в ранге временно исполняющего обязанности.

Как передает ТАСС, за Калиматова проголосовали 27 депутатов из 31. Один бюллетень был признан недействительным. Кандидатуру Калиматова внес 26 августа на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. Согласно региональному законодательству, в республике прямые выборы главы не проводятся - его избирают депутаты парламента из числа предложенных президентом кандидатур. А глава государства предварительно получает рекомендации по поводу кандидатов от Госдумы и заксобрания региона.

Другими кандидатами на пост главы Ингушетии были депутат думы Назрани Урусхан Евлоев и старший специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

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Юнус-Бек Евкуров, который руководил республикой с 2008 года, объявил о намерении покинуть должность 24 июня. Эксперты назвали одной из возможных причин его ухода сложную ситуацию в республике, сложившуюся после заключения соглашения о границе с Чечней. Митинги против передачи части территории Ингушетии Чечне проходили с конца 2018 года.

Сам Евкуров на встрече с Путиным объяснил свое решение тем, что региону нужна новая команда. 26 июня президент принял отставку Евкурова и назначил Калиматова исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Всего выборы глав субъектов федерации проходят в 19 регионах. В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму их избирают заксобрания, еще в 16 субъектах проходят прямые выборы губернатора.