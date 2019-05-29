Руководство «Селфа» рассказало об этапах строительства тубдиспансера

Новости 12.09.2019 7:10 563

Противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске будет готов в обусловленные производственным циклом сроки. Для того чтобы работа была качественной, компания «Селф» провела обследование совместно с заказчиком и проектировщиком инженерно-технического состояния зданий с целью выявления скрытых дефектов, которые образовались из-за того, что строение не было законсервировано.

На сегодняшний день все недостатки активным образом устраняются. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

По словам главного инженера компании «Селф» Александра Жокина, очень много времени ушло на обследование скрытых недостатков.

Напомним, ранее СМИ писали, что бывшая подрядная организация «СтройГАЗ» начала строительство диспансера еще в 2011 году, но спустя несколько лет, в 2015 году обанкротилась и работа на объекте «встала». Ввиду того, что постройки не были законсервированы, часть из них пришла в негодность.

Любопытно то, что на момент приемки строительной площадки ни один из 19 подобъектов комплекса противотуберкулезного диспансера не был завершен и сдан в эксплуатацию. Недостроенные здания и сооружения долгое время стояли без консервации, не отапливались, и были подвержены всевозможным атмосферным воздействиям, выполненные предыдущим подрядчиком отделочные работы пришли в негодность, часть инженерных сетей были разморожены. Большинство ограждающих конструкций, в частности стен подвала, из-за отсутствия отмостки были подвержены замачиванию и замораживанию, что привело к последующему разрушению конструкций.

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Ситуацию сейчас предстоит исправлять именно «Селфу».

«Контракт был заключен в октябре 2017 года. Когда мы зашли на объект, то сразу столкнулись с несколькими глобальными проблемами. Первое, это отсутствие консервации объекта. Многие конструкции зданий пришли в негодность оставленные прошлым подрядчиком, то есть где-то не было кровель, кое-где была разморожена система отопления. Это привело к тому, что перед тем как приступить к основным работам по контракту, мы настояли на проведении обследования для общего понимания того, с чем нам и Заказчику предстоит столкнуться. Это нужно было для предупреждения возможных рисков впоследствии при эксплуатации. Второе, мы не ожидали, что ремонтно-восстановительные работы придется вести на всех объектах. Поэтому, совместно с заказчиком было принято решение о полной экспертизе», - рассказал Александр Жокин.

С момента заключения контракта с государственным заказчиком, в октябре 2017 года, по настоящее время компанией было освоено 107 млн рублей, из предусмотренных порядка 840 млн рублей. Такие темпы освоения объясняются тем, что практически весь 2018 год и первая часть 2019 г. (по июнь) велись обследования, из-за чего не выдавались проектные и технические решения комплексно, а выдавались поэтапно. Первостепенно нужно было определить, что именно нужно делать и как.

«Мы были вынуждены принимать активное участие в демонтаже и вскрытии для того, чтобы можно было полноценно произвести обследование. Основное освоение средств в размере порядка 97 млн рублей, было выполнено в 2019 году, в том числе на ремонтно-восстановительные работы. Львиная доля этих средств легла на ремонтно-восстановительные работы», - пояснил Жокин.

Как объяснил главный инженер компании «Селф», в настоящий момент заканчиваются работы на здании пищеблока, прачечной и патологоанатомического корпуса, благоустраиваются прилегающие к ним территории. Данные объекты запланировано ввести в эксплуатацию до конца года. В самом разгаре ремонтно-восстановительные работы по теплотрассе и блоку лечебной диагностики, операционных отделений. По результатам выпуска откорректированной проектной документации запланировано начало ремонтно-восстановительных работ в корпусе палатных отделений.

«Что касается окончательного завершения работ, то прогнозировать пока преждевременно. Только лишь по причине, что работы еще ведутся и не сформирован весь паркет проектно-сметной документации. Несмотря на то, что говорить о сроках окончания строительства рано, можно предположить, что за два года это вполне возможно. Самое главное, чтобы была слаженная и командная работа у нас совместно с государственным заказчиком», - сказал Александр Жокин.

О том, какая будет архитектурная и внутренняя обстановка противотуберкулезного диспансера, в компании заявили, что дизайн проекты для данного объекта не предусмотрены. Все делается в стиле технического минимализма. Объект будет соответствовать современным нормам и требованиям пожарной безопасности, комфортности размещения персонала и пациентов и оснащен современным медицинским оборудованием.

Напомним, что строительство комплекса на 500 койко-мест началось еще в 2011 году и предполагало два этапа. Первый предполагал постройку восьмиэтажного блока лечебной диагностики и палатных отделений на 250 коек, блока лечебной диагностики с операционным отделением в четыре этажа, а также зданий прачечной, газовой котельной, трансформаторной подстанции и ряда других объектов. Однако из-за банкротства «СтройГАЗа», планы пришлось корректировать, и на помощь пришел «Селф».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководством компании вопрос проведения детальной экспертизы.

«Задача - построить достойный современный объект, полностью соответствующий требованиям - строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку. Лучше потерять в сроках, но в качестве и в деньгах чтобы все было четко. Строим мы долго, но на десятилетия», - подчеркнул глава региона.

ООО «СЕЛФ» является одним из крупнейших предприятий в строительной отрасли Алтайского края. История фирмы берет начало с 1996 года на базе Ремонтно-Строительного Управления треста «Сибхимремонт», выполнявшего работы на ключевых химических предприятиях бывшего СССР.

Основные виды деятельности компании – строительство недвижимости, реставрация объектов культурного наследия (памятники истории культуры), строительство объектов инженерной инфраструктуры.