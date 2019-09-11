Депутат АКЗС прокомментировал довыборы в региональный парламент

Новости 08.09.2019 16:19 290

Как сообщила депутат АКЗС по округу №2 (по списку тергруппы) Наталья Цепенко, голосование по довыборам депутата регионального парламента идёт в штатном режиме. В первой половине дня наблюдалась довольно активная явка на избирательные участки: по Кулундинскому району она превышала 15%, в целом по округу — 14,34% избирателей.

"Для меня эти выборы по-личному особенные, — говорит Наталья Цепенко. — Ведь мы выбираем депутата, который должен стать преемником работавшему на округе ранее, ушедшему из жизни Александру Васильевичу Гукову. Мы с ним плодотворно работали, отстаивали интересы жителей Кулундинского, Ключевского, Михайловского и Табунского районов. Теперь его место должен занять действительно достойный, работоспособный и авторитетный человек, имеющий опыт работы депутатом и знающий проблемы жителей. Уверена, земляки сделают мудрый выбор".

По мнению Натальи Цепенко, 9 сентября в жизни округа №2 и его населения наступит новый этап, так как от выбора в том числе зависит, как будут развиваться районы.