Стала известна явка на досрочное голосование в Алтайском крае

Новости 08.09.2019 14:09 1692

Стала известна явка на досрочное голосование в Алтайском крае. Напомним, досрочно можно было проголосовать с 28 августа по 7 сентября. Итоговые данные "Политсибру" сообщили в крайизбиркоме.

В среднем по краю "досрочка" равна 1,79% (3648 человек). По одномандатному округу в АКЗС она составила 2,71% (1463 избирателя), по одномандатному округу в Барнауле - 1,91% (442 человека), по двум округам в Бийске - 2,09% (447 человек), в Змеиногорске на выборах депутатов райсовета - 0,74% (118 человек).

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Между тем всплеск активности избирателей на "досрочке" был зафиксирован в последние дни перед дедлайном. Так, еще к середине текущей недели суммарная явка составляла около 0,9% или 2000 избирателей, пришедших на участки ранее Единого дня голосования. К примеру, в Барнауле по уважительной причине досрочно проголосовали к среде 208 человек (примерно 0,87%).