К обеду 28,5 тысяч жителей Алтайского края пришли на избирательные участки

Новости 08.09.2019 13:17 298

На 12:00 средняя явка по Алтайскому краю составила 13,82%, сообщили "Политсибру" в крайизбиркоме. Речь идет о 28 521 избирателе.

На довыборах по второму округу в АКЗС пришли к избирательным участкам 14,34% жителей, от имеющих право голоса. На выборах райсовета депутатов Змеиногорского района проголосовало 16,43%.

В городах активность электората пока в разы меньше. Так, в Барнауле на довыборах депутата по одномандатному округу № 2 явка к обеду составила 5,41%. В Бийске, где выбирают двух депутатов гордумы проголосовали 6,96% избирателей.