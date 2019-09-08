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К обеду 28,5 тысяч жителей Алтайского края пришли на избирательные участки

Новости
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На 12:00 средняя явка по Алтайскому краю составила 13,82%, сообщили "Политсибру" в крайизбиркоме. Речь идет о 28 521 избирателе.

На довыборах по второму округу в АКЗС пришли к избирательным участкам 14,34% жителей, от имеющих право голоса. На выборах райсовета депутатов Змеиногорского района проголосовало 16,43%.  

В городах активность электората пока в разы меньше. Так, в Барнауле на довыборах депутата по одномандатному округу № 2 явка к обеду составила 5,41%. В Бийске, где выбирают двух депутатов гордумы проголосовали 6,96% избирателей.

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Автор: Политсиб.ру

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