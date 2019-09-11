«Парламентская четверка» выдвинула 625 кандидатов на выборах в Алтайском крае

Новости 08.09.2019 12:02 378

8 сентября проходит Единый день голосования. По результатам выборов в Алтайском крае будут подлежать замещению 248 депутатских мандатов и 52 должности глав сельских поселений.

Сегодня свои двери для избирателей открыли 295 избирательных участка. Из них 12 участков работают в Барнауле. Голосование проходит на территории Железнодорожного района на одномандатном округе №2.

Также 69 участков работает на округе №2 на выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания. В него входят Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский районы.

14 участков открыто в Бийске на довыборах депутата Думы города Бийска. Там выборы проходят по двум одномандатным округам.

Секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко рассказал, что партия выдвинула 300 кандидатов на все распределяемые позиции, из них 248 — депутаты краевого, городского, районного и сельского уровней, а также 52 кандидата выдвинуты в главы сельских советов.

Добавим, ЛДПР выдвинула 171 кандидата, "Справедливая Россия" - 87, КПРФ - 67, "Партия Роста" - 2, "Казачья партия Российской Федерации" - 2, "Партия Малого Бизнеса России" - 2, "Коммунисты России" - 1, "Родная партия" - 1, "Яблоко" - 1. Наконец, еще 159 человек пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Романенко выразил надежду на политическую активность жителей края и пригласил всех посетить сегодня свои избирательные участки.