«Парламентская четверка» выдвинула 625 кандидатов на выборах в Алтайском крае

8 сентября проходит Единый день голосования. По результатам выборов в Алтайском крае будут подлежать замещению 248 депутатских мандатов и 52 должности глав сельских поселений.
Сегодня свои двери для избирателей открыли 295 избирательных участка. Из них 12 участков работают в Барнауле. Голосование проходит на территории Железнодорожного района на одномандатном округе №2.
Также 69 участков работает на округе №2 на выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания. В него входят Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский районы.
14 участков открыто в Бийске на довыборах депутата Думы города Бийска. Там выборы проходят по двум одномандатным округам.
Секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко рассказал, что партия выдвинула 300 кандидатов на все распределяемые позиции, из них 248 — депутаты краевого, городского, районного и сельского уровней, а также 52 кандидата выдвинуты в главы сельских советов.
Романенко выразил надежду на политическую активность жителей края и пригласил всех посетить сегодня свои избирательные участки.
"Сегодня в очередной раз жители Алтайского края формируют команду представителей муниципальной власти региона, среди них будет определен один депутат краевого парламента, 3 депутата городского и 24 — районного уровней. Я уверен, что команда будет сформирована достойная, — сказал Романенко. — На данный момент все избирательные участки региона открыты и работают в штатном режиме. Призываю всех жителей края, вне зависимости от политических взглядов, прийти на избирательные участки и тем самым проявить свою активную гражданскую позицию. Важен голос каждого избирателя!"