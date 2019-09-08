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Пустые залы и тишина: фоторепортаж с выборов депутата Барнаульской гордумы

Новости
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8 сентября, в Единый день голосования, в Барнауле проходят довыборы депутата гордумы по округу № 2. Речь идет о территории, входящей в Железнодорожный район города. Всего работают 12 УИКов, правом голоса обладают примерно 24 тысячи человек.

Выбирать предстоит из пятерки кандидатов: Антон Арцибашев (КПРФ), Петр Кайдаш (ЛДПР), Степан Лютов ("Справедливая Россия"), Иван Нифонтов ("Единая Россия") и Андрей Ткаченко ("Яблоко").

Пока явка на участки откровенно невысокая - всего лишь 2,82%. 

Между тем в пятницу уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин отмечал, что в Барнауле пожелали проголосовать лица, находящиеся в изоляторе временного содержания МВД; обвиняемые, в отношении которых выбрана такая мера пресечения, как домашний арест. Готовы исполнить свой гражданский долг и восемь человек, находящихся в барнаульском СИЗО № 1.

По словам омбудсмена, ему известно о том, что намерены принять участие в выборах пациенты барнаульской больницы, находящейся на территории избирательного округа №2. Сказанное относится и к пациентам психиатрической клиники. Конечно, если они являются дееспособными и зарегистрированы на территории округа, напомнил о нюансах выборного законодательства Ларин.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (7)

1000

Гость

Никому из этих не отдам голос ...зачеркну весь блюдень ..

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Sergey

Какого *** едро сучье лезет на выборы,после того,что эти ублюдки натворили

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Людмила

не голосуют, хотя можно было за Справедливую Россию, тогда потом не надо ныть, что плохо живется, подарилисвои биллютени неизвестно кому

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путник
Людмила, это точно-сделали подарочек едросне. все их голоса пойдут едросне..............
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слава кпсс

Явки малы там, где разрушена промышленность

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Прохожий

Аналогично - не выборы , а похороны...Хорошо, если поминки по "Едру" и ее лидерам!

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кот

Чо голосовать -они сами себя назначили и выберут .

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