Пустые залы и тишина: фоторепортаж с выборов депутата Барнаульской гордумы

8 сентября, в Единый день голосования, в Барнауле проходят довыборы депутата гордумы по округу № 2. Речь идет о территории, входящей в Железнодорожный район города. Всего работают 12 УИКов, правом голоса обладают примерно 24 тысячи человек.
Выбирать предстоит из пятерки кандидатов: Антон Арцибашев (КПРФ), Петр Кайдаш (ЛДПР), Степан Лютов ("Справедливая Россия"), Иван Нифонтов ("Единая Россия") и Андрей Ткаченко ("Яблоко").
Пока явка на участки откровенно невысокая - всего лишь 2,82%.
Между тем в пятницу уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин отмечал, что в Барнауле пожелали проголосовать лица, находящиеся в изоляторе временного содержания МВД; обвиняемые, в отношении которых выбрана такая мера пресечения, как домашний арест. Готовы исполнить свой гражданский долг и восемь человек, находящихся в барнаульском СИЗО № 1.
По словам омбудсмена, ему известно о том, что намерены принять участие в выборах пациенты барнаульской больницы, находящейся на территории избирательного округа №2. Сказанное относится и к пациентам психиатрической клиники. Конечно, если они являются дееспособными и зарегистрированы на территории округа, напомнил о нюансах выборного законодательства Ларин.
Какого *** едро сучье лезет на выборы,после того,что эти ублюдки натворили
не голосуют, хотя можно было за Справедливую Россию, тогда потом не надо ныть, что плохо живется, подарилисвои биллютени неизвестно кому
Явки малы там, где разрушена промышленность
Аналогично - не выборы , а похороны...Хорошо, если поминки по "Едру" и ее лидерам!
Чо голосовать -они сами себя назначили и выберут .
Никому из этих не отдам голос ...зачеркну весь блюдень ..