Пустые залы и тишина: фоторепортаж с выборов депутата Барнаульской гордумы

Новости 08.09.2019 11:34 5442

8 сентября, в Единый день голосования, в Барнауле проходят довыборы депутата гордумы по округу № 2. Речь идет о территории, входящей в Железнодорожный район города. Всего работают 12 УИКов, правом голоса обладают примерно 24 тысячи человек.

Выбирать предстоит из пятерки кандидатов: Антон Арцибашев (КПРФ), Петр Кайдаш (ЛДПР), Степан Лютов ("Справедливая Россия"), Иван Нифонтов ("Единая Россия") и Андрей Ткаченко ("Яблоко").

Пока явка на участки откровенно невысокая - всего лишь 2,82%.

Между тем в пятницу уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин отмечал, что в Барнауле пожелали проголосовать лица, находящиеся в изоляторе временного содержания МВД; обвиняемые, в отношении которых выбрана такая мера пресечения, как домашний арест. Готовы исполнить свой гражданский долг и восемь человек, находящихся в барнаульском СИЗО № 1.

По словам омбудсмена, ему известно о том, что намерены принять участие в выборах пациенты барнаульской больницы, находящейся на территории избирательного округа №2. Сказанное относится и к пациентам психиатрической клиники. Конечно, если они являются дееспособными и зарегистрированы на территории округа, напомнил о нюансах выборного законодательства Ларин.