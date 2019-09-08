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Аномально низкая явка фиксируется на довыборах депутата Барнаульской гордумы

Новости
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На 10:00 средняя явка на выборах по Алтайскому краю составила 6,26%, передает региональный избирком.

Самой крупной кампанией стали довыборы депутата Алтайского Заксобрания по округу № 2. Явка здесь после двух часов голосования составляет 6,7%.

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В Барнауле довыборы в городскую думу проходят по одномандатному округу № 2. Явка здесь пока крайне низкая - 2,82%. В Бийске, где дополнительно выбирают двух депутатов местной гордумы, пока у урнам пришли 3,65% избирателей. В Змеиногорском районе, где полностью обновляется состав райсовета депутатов (15 человек) проголосовали уже 6,17 % жителей.

Всего в воскресенье будут избраны 247 депутатов представительных органов муниципальных образований. Кроме того, в ЕДГ в Алтайском крае будут избраны главы в 52 сельсоветах. В общей сложности в выборах на территории региона смогут принять участие 206,5 тысяч человек.

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Автор: Политсиб.ру

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