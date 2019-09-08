Явка в Республике Алтай за первые часы голосования превысила 12% - избирком

Новости 08.09.2019 10:42 300

Явка на выборах в Республике Алтай по состоянию на 10:00 местного времени составила 12,41%. В лидерах по активности избирателей - Кош-Агачский район (18%). Самая низкая явка в Горно-Алтайске – 8,75%. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Республики Алтай Дмитрий Степанов в ходе пресс-конференции.

Сегодня, 8 сентября, в Республике Алтай проходят выборы главы региона и депутатов Госсобрания, а также несколько кампаний муниципального уровня.

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На пост главы республики претендуют председатель комитета Госсобрания по законодательству и национальной политике Виктор Ромашкин, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов и временно исполняющий обязанности главы Олег Хорохордин.

За мандаты депутатов Госсобрания на тридцати одномандатных ведут борьбу свыше 180 кандидатов. Еще 11 мандатов будут распределены между партиями, преодолевшими на выборах по единому округу пятипроцентный барьер. Свои списки по единому округу выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Патриоты России», Российская партия пенсионеров «За социальную справедливость», КПСС, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина».