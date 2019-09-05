Кого будут выбирать в России в Единый день голосования-2019?

Новости 08.09.2019 4:01 647

В Единый день голосования, 8 сентября, в РФ пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе - дополнительные выборы депутатов Госдумы по 4 одномандатным округам, выборы губернаторов 19 регионов (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), депутатов законодательных органов госвласти в 13 субъектах РФ, а также мэров в трех городах.

В списки избирателей включены более 56 млн человек, это почти половина граждан России, обладающих активным избирательным правом. Выборы разного уровня пройдут во всех 85 регионах страны.

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Депутаты Госдумы

Лишь одна кампания в 2019 году является кампанией федерального уровня, это довыборы четырех депутатов Госдумы: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Разыгрываемые мандаты ранее принадлежали трем единороссам и одному представителю ЛДПР.

Губернаторы

Прямые губернаторские выборы проходят в 16 регионах. Раньше всего откроются участки в Сахалинской области и Забайкальском крае. Свой выбор предстоит сделать также жителям Астраханской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областей, республик Башкортостан, Алтай, Калмыкия, Ставропольского края и Санкт-Петербурга.

Решение еще по трем главам регионов примут местные парламентарии. Речь идет об Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыме.

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Региональные парламенты

Кроме того, в 13 субъектах РФ будут избраны парламенты. В числе этих регионов - Республика Алтай, Марий Эл, Татарстан, Тыва, Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Хабаровский край, Брянская, Волгоградская, Тульская области, Москва и Севастополь.

На одно губернаторское кресло претендуют в среднем пять человек, на мандат в региональном заксобрании - восемь человек, а на довыборах в Госдуму «конкурс» еще выше - девять претендентов на место.

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Мэры

Помимо прочего, в трех крупных российских городах жителям предстоит избрать мэра. Это Новосибирск, Улан-Удэ и Анадырь.

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Городские думы

Наконец, еще в более чем 20 административных центрах по всей России будут выбраны представительные органы (городские думы/городские собрания).

Алтайский край

Крупнейшей кампанией этого года в регионе станут довыборы депутата Алтайского Заксобрания по округу № 2. Приковывают к себе внимание довыборы депутатов Бийской гордумы по двум одномандатным округам. В Барнауле довыборы в городскую думу пройдут по одному округу.

Всего в воскресенье будут избраны 247 депутатов представительных органов муниципальных образований. Основные выборы депутатов районного уровня пройдут в Змеиногорском районе, на поселковом уровне - на территории шести районов: Алейский, Крутихинский, Мамонтовский, Поспелихинский, Ребрихинский и Угловский.

Кроме того, в ЕДГ в Алтайском крае будут избраны главы в 52 сельсоветах. В общей сложности в выборах на территории региона смогут принять участие 206,5 тысяч человек.

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За кем еще следить?

Понятно, что особый интерес у жителей Алтайского края, интересующихся политикой, а также местных экспертов, вызывают выборы губернатора и депутатов Госсобрания в Республике Алтай. Кроме того, можно упомянуть еще несколько регионов и персон, не чужих для Алтайского края. Это, во-первых, нынешний губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он родился в Барнауле, здесь прошла и часть его детства. Сюда же он периодически наведывается в отпуск. Сейчас Бочаров баллотируется на второй губернаторский срок.

Особняком стоят и выборы в Тульскую облдуму. Данная кампания вызвала повышенный интерес у представителей Алтайского края. Так, бывший депутат АКЗС Николай Наздрачев намерен избраться в Тульскую облдуму от КПРФ. Известный в прошлом своими «левыми» взглядами журналист, а позднее сотрудник пресс-службы ЦК КПРФ Алексей Брагин также зарегистрирован на выборах в Тульской области. Как и Наздрачев, он представляет компартию.

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Свои силы на выборах решил попробовать хорошо знакомый жителям Алтая журналист Евгений Берсенев – и вновь от КПРФ. Наконец, обращает на себя внимание уроженец Бийска Сергей Матасов, руководящий реготделением партии «Коммунисты России» в Алтайском крае. На выборах в Туле он идет под флагами КПКР. Одновременно Матасов претендует еще и на мандат депутата Брянского горсовета и Законодательной думы Хабаровского края.

Стоит упомянуть и неудачную попытку действующего депутата АКЗС Валерия Гуминского зарегистрироваться на выборах в Законодательную думу Хабаровского края. В кампании он намеревался принять участие в качестве самовыдвиженца и заявился на одномандатный округ № 24. Однако избирком нашел в его подписных листах недопустимое количество брака.

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Ноу-хау от ЦИК

В этом году жители 20 регионов (включая Республику Алтай), где выбирают губернаторов и депутатов Госдумы, смогут проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве. Их всего 30 в разных районах столицы. Записаться на них можно было, подав через портал госуслуг заявление о включении в списки избирателей по месту фактического пребывания. Всего поступило чуть более 2000 обращений.

Еще один технологический эксперимент проводит Мосгоризбирком в ходе выборов в столичный парламент. Жители трех округов смогут проголосовать дистанционно, через интернет.