Росгвардия, полиция, дружинники и казаки будут следить за правопорядком на выборах в Алтайском крае

Новости 08.09.2019 7:50 85

В Алтайском крае охрану общественного порядка в Единый день голосования, 8 сентября, обеспечат более 600 полицейских. Кроме того, будут привлечены 50 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, 40 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также более 600 представителей народных дружин, казачества и работников частных охранных организаций.

Охрана порядка и общественной безопасности будет осуществляться на 294 избирательных участках, сказано на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Во взаимодействии с другими правоохранительными органами, органами государственной власти, местного самоуправления предпринят комплекс мер профилактического характера. Под охрану взяты места размещения избирательных комиссий, хранения избирательной документации, места массового пребывания граждан.

Обо всех нарушениях избирательного законодательства, иных фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах жители края могут сообщать в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, в ближайшие отделы органов внутренних дел, по телефону 102 или телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю: 128. Вся поступившая информация будет незамедлительно проверена.