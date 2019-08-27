Сбербанк обратился в полицию из-за хищений при очистке озера Манжерок

Новости 07.09.2019 21:05 297

Сбербанк настаивает на привлечении к ответственности лиц, занимавшихся очисткой озера Манжерок и строительством системы оснежения горы Малая Синюха в Республике Алтай, сообщил глава банка Герман Греф.

"Средства были похищены предыдущей командой (губернатора Республики Алтай - прим. ред). Мы провели анализ, сколько средств было вложено и сколько мы не нашли. Мы не нашли большую часть средств на строительство системы оснежения и системы очистки озера", - цитирует "Интерфакс-Сибирь" руководителя Сбербанка.

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"Более того, они (подрядчики, выполнявшие работы - прим. ред.) вытащили из озера тину и водоросли и бросили вот в тот конец. В результате закрыли дренаж озера. И, фактически, здесь сегодня экологическая катастрофа", - отметил Греф.

По его слова, Сбербанк добивался выделения федерального финансирования на очистку озера и оснежения склона горы Малая Синюха, у подножия которой действует подконтрольное банку АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок". Объемы финансирования работ Греф не уточнил.

При этом Греф назвал ситуацию недопустимой и банк "будет делать все, чтобы эти люди были привлечены к ответственности". "Мы обратились в органы", - отметил Греф. Заявления в правоохранительные органы также направлены правительством республики, сообщил врио главы региона Олег Хорохордин.

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Ранее сообщалось, что Сбербанк ввел в эксплуатацию на "Манжероке" новую канатную дорогу гондольного типа за 1,4 млрд рублей.