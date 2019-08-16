Шубенков и Миллер вошли в состав сборной на ЧМ в качестве нейтральных атлетов

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что 22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на чемпионат мира. В их числе оказались и два спортсмена из Барнаула - Сергей Шубенков и Полина Миллер.
"Сейчас на чемпионат мира будет заявлено 22 человека, выполнивших квалификационные нормативы и имеющих нейтральный статус, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - Помимо этих спортсменов, у нас есть еще 37 человек, которые выполнили нормативы, но еще не получили допуск".
На кону - 7 тысяч евро
Отметим, что Полина Миллер выступит в беге на 400 м, а Сергей Шубенков в беге на 110 м с барьерами.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдет 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).
Полина Миллер заявила, что переезжать из Барнаула не планирует