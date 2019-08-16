Шубенков и Миллер вошли в состав сборной на ЧМ в качестве нейтральных атлетов

Новости 07.09.2019 19:00 160

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что 22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на чемпионат мира. В их числе оказались и два спортсмена из Барнаула - Сергей Шубенков и Полина Миллер.

"Сейчас на чемпионат мира будет заявлено 22 человека, выполнивших квалификационные нормативы и имеющих нейтральный статус, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - Помимо этих спортсменов, у нас есть еще 37 человек, которые выполнили нормативы, но еще не получили допуск".

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Отметим, что Полина Миллер выступит в беге на 400 м, а Сергей Шубенков в беге на 110 м с барьерами.

Среди тех, кто выполнил норматив на ЧМ-2019, но не получил пока нейтральный статус, — олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, победитель московского ЧМ-2013 в прыжках в длину Александр Меньков, обладательница золотой медали зимнего мирового первенства 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева, серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Валерий Пронкин.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдет 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).