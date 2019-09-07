Житель Алтайского края Агеев попал в список пленных, которых обменяет Украина

Новости 07.09.2019 18:25 33

В ближайшее время должен завершиться процесс обмена пленным между Россией и Украиной. Среди них — житель Алтайского края Виктор Агеев, которому 13 сентября исполнится 24 года. Список заключенных, которых вернут в Россию публикует «КП». В распоряжении издания появилось фото, где предположительно Виктор Агеев, едет в автобусе с другими пленными (левый нижний угол).

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Агеев Виктор Александрович значится в нем первым (список в алфавитном порядке). Напомним, в январе 2018 года украинский суд приговорил 22-летнего Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Его обвинили в терроризме. Ранее его задержали украинские военные возле села Желобок Луганской области. На суде Агеев сказал, что приехал в ЛНР служить добровольцем.

Позже мать осужденного Светлана Агеева раздала несколько интервью. Затем поехала в Киев, где записала совместное видеообращение с жительницей Украины, чей сын тоже был задержан на территории России. Это видео адресовалось президентам России и Украины с просьбой совершить обмен пленными.