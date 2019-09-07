Скончался экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

Новости 07.09.2019 18:00 48

На 81-м году ушел из жизни бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов, руководивший регионом в 1997-2001 годах. Место и дата похорон еще не определены. Белоногов родился в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья. Первое высшее образование — Благовещенский сельскохозинститут, диплом которого он получил в 1962 году. В 1974 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

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Работать начал с 1956 года. Первая должность — моторист речного и ж/д транспорта. В 1970-х вступил в партию, занимал там различные должности. В 1994 году избрался депутатом, а позже председателем Амурского областного собрания. В 1997 году стал губернатором области. В 2001 году проиграл свои вторые губернаторские выборы, уступив о втором туре депутаты Госдумы Леониду Короткову.

После ухода из исполнительной власти, вновь вернулся в законодательную. Был депутатом амурского областного Совета народных депутатов. В 2012 году стал зампредом комитета заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономике и собственности. Имеет награды: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак почета», медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и «За строительство БАМа».