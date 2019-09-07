Перевозчик маршрута №110 предложил барнаульцам выбрать схему его движения

Новости 07.09.2019 17:40 61

Перевозчик 110-го автобусного маршрута в Барнауле предложил горожанам самим выбрать схему его движения. Речь идет о заезде в новые кварталы на Павловском тракте, улицах Ускова и Сиреневая. По его словам, пассажиры и водители жалуются на существующую схему движения, считая ее неудобной.

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Нынешняя схема движения выглядит так: Речной вокзал — Кинотеатр Россия — Краевой дом моды — Павловский тракт — Сиреневая — Взлетная — Ускова — Сиреневая — Павловский тракт — Аэропорт. Некоторым барнаульцам не нравятся заезды в новые кварталы, из-за которых маршрут удлиняется, а интервал движения — растет.

В паблике «Барнаул22» перевозчик предложил проголосовать за варианты изменения схемы маршрута. На основании результатов голосования направят обращение в мэрию Барнаула об изменении схемы движения. Пока лидируют варианты с прямой дорогой по Павловскому тракту, без заезда в новые кварталы, и вариант без возврата на остановку «Сиреневая».