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Четыре человека пострадали в ДТП на Алтае

Новости
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В Шебалинском районе Республики Алтай произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Это случилось вечером 6 сентября, на 508-м километре Чуйского тракта. В аварию попали автомобили ВАЗ-211440 и «Митсубиши Лансер».

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На Алтае водитель протаранил ограждение церкви на «Москвиче»

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

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За рулем отечественного автомобиля находился 22-летний житель Усть-Канского района без водительских прав. По данным пресс-службы МВД по республике Алтай, двигаясь со стороны села Камлак в направлении села Черга, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. Ей управлял 27-летний житель Алтайского края.

В результате аварии в больницу попали четыре человека: водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ. Лечиться остался только один из них — 26-летний житель села Санаровка. Оба водителя машин были трезвые. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Девушку сбили насмерть на пешеходном переходе в Бийске

Девушку сбили насмерть на пешеходном переходе в Бийске

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Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 04.мвд.рф

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