Купеческое здание продают за 25 млн рублей в Барнауле

Новости 07.09.2019 17:00 86

В центре Барнаула выставили на продажу торговый центр «Империал», расположенный по адресу: улица Льва Толстого, 33. Здание, площадью 960 квадратных метров, оценили в 25 млн рублей. На сайте объявлений сказано, что посредником выступает агентство недвижимости.

Здание — архитектурный памятник истории и культуры регионального значения, оно построено в начале 20 века. Это накладывает на покупателя обязательство по охране объекта. Раньше оно было домом семьи купца Морозова.

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«Купив этот объект, Вы приумножите свой капитал, благодаря той атмосфере, которая до сих под витает в стенах этого здании. Подходит под любой вид деятельности, будь то офис, банк, магазин или клиника. Документы готовы к сделке, все в собственности», - сказано в объявлении.

У семьи Морозовых недвижимость была не только в Барнауле, но и по всему краю. В столице региона сохранились ее магазины на Толстого, 38 и 36, на Толстого, 33 — жилой дом, на Ползунова, 31 — контора. Андрей Морозов — купец первой гильдии. В начале 20 века — известная личность в Барнауле, один из богатейших людей города. Основал торговый дом «А. Г. Морозов с сыновьями», филиалы которого работали как в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Шелаболихе, Усть-Чарышской Пристани. Один из его сыновей даже купил первый в нашем городе автомобиль. Торговому дому принадлежало восемь магазинов, в том числе и оптовых.