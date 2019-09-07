Алтайский край вошел в число регионов, где для дольщиков открыли эскроу-счета

Новости 07.09.2019 16:45 67

С 1 июля 2019 года застройщики сменили механизм привлечения денег граждан. Вместо долевого строительства их обязали привлекать средства через эскроу-счета. По старой схеме можно достроить уже начатые дома. Они должны быть готовы на 30 процентов и иметь 10 процентов проданных квартир.

Сколько алтайских застройщиков начали работать через эскроу-счета? Новости 11.07.2019 19:00 В Алтайском крае всего было подано 12 заявок 946

По данным отчета Центробанка от 26 августа, счета эскроу открыты в половине регионов — в 49 из 85. В их числе и Алтайский край. По остатку средств на таких счетах регион находится 28 месте. Общая сумма на эскроу-счетах в крае составляет 112 млн рублей.

Всего в России уже открыли 10 тысяч эскроу-счетов на 30 млрд рублей. Больше всего в Москве (13,4 млрд рублей), Ленинградской (1,8 млрд) и Московской (1,7 млрд) области. Напомним, эскроу-счета призваны защитить покупателей от обмана. Это спецсчет для расчетов застройщика и покупателя. Средства хранятся в банке и переходят застройщику только после сдачи дома. Банк выступает независимым посредником и гарантом сделки.