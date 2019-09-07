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Крымский ИП выиграл тендер на поставку авто для сибирского полпредства

Новости
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Предприниматель из Крыма сдаст в аренду автомобили для сотрудников полпреда президента России в Сибири. Этот бизнесмен уже получал такие заявки от сотрудников федеральных министерств и ведомств. В этот раз он выиграл конкурс на транспортное обслуживание сибирского полпредства в 2020 году. ИП Игорь Вакулов, зарегистрирован в Симферополе и его заявка была единственной, сообщает «Тайга.инфо».

Управделами президента готово потратить на транспорт для полпреда 1,8 млн рублей. Им нужны Ford Focus с водителем за 475 рублей в час и микроавтобус «Газель» ГАЗ 2705-434 за 550 рублей в час. Не старше 2017 года выпуска. Затем автомобили прибудут в Новосибирск, где находится сибирское полпредство.

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По данным Rusprofile, Вакулов заработал на госконтрактах 117 млн рублей. Он сдает в аренду машины для Минкавказа, управлениям Росфинмониторинга в Крыму и на Северном Кавказе, а также больницам в Ростове-на-Дону. Напомним, с 2016 года сибирское полпредство возглавляет вице-адмирал запаса Сергей Меняйло. До этого он был губернатором Севастополя.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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