Население Сибири и Алтайского края продолжает убывать

Новости 07.09.2019 15:50 89

Половина регионов Сибири продолжают терять людей из-за миграции. Отток населения зафиксировали в пяти из 10 субъектов СФО, в том числе в Алтайском крае.

- За первое полугодие 2019 года миграционная убыль численности населения СФО составила 129 человек. Ее обеспечили пять регионов, где число выбывших превысило число прибывших: Омская область (4731 человек), Красноярский (2470 человек) и Алтайский (564 человек) края, Иркутская (514 человек) и Кемеровская (73 человека) области, - сказано в сообщении Новосибирскстата.

За полгода Алтайский край стал третьим по этому негативному показателю в Сибири. За шесть месяцев 2019 года сюда приехали 35895 человек, уехали — 36459. Итого — минус 564 человека. В Республике Алтай сохраняется положительная динамика. Прибыло 5991 человек, убыло — 5413. Население региона, таким образом, получило 578 человек.

Миграционный прирост также демонстрируют Новосибирская и Томская области, республики Алтай, Тыва, Хакассия.