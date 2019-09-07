Как проходит День города в Барнауле: фоторепортаж

Новости 07.09.2019 14:47 396

В Барнауле полным ходом идет празднование Дня города. В этом году отмечают 289 лет со дня основания краевой столицы. Праздничные мероприятия проходят на главных площадках города и районов. Барнаульцы и гости города могут поучаствовать в народных гуляньях, посмотреть концерты, выставки и фестивали, поучаствовать в мастер-классах. Утром большое внимание привлек фестиваль национальных культур. Вечером на площади Советов пройдет турнир по боксу.

Гвоздем всей программы станет масштабный фейерверк. Салют будет на шести площадках в 22 часа: площадь Сахарова, парк Центрального района, парк «Лесная сказка» (Индустриальный район), площадь Мира (Ленинский район), площадь возле ДК «Трансмаш» (Октябрьский район), площадь возле ДК «Южный» (поселок Южный).