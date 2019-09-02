Сибирские губернаторы опустились в рейтинге влияния

Новости 07.09.2019 13:50 124

Восемь из десяти губернаторов сибирских регионов упали в рейтинге влияния по итогам августа 2019 года. Традиционный рейтинг готовит Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Метод исследования — закрытое анкетирование политтехнологов, журналистов и экспертов.

Самая высокая позиция по Сибири у губернатора Красноярского края Александра Усса. При этом он опустился с 26 на 30 место. Причина — лесные пожары в регионе. Самое большое падение продемонстрировал глава Новосибирской области Андрей Травников — с 24 на 32 место. Эксперты считают, что этому поспособствовала ситуация с обрушением здания с тремя погибшими.

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев упал с 41 на 46 место. Причина — межэтнический конфликт в селе Подгорное. В агентстве отмечают, что отрицательная динамика есть у врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 55 на 57) и руководителя Томской области Сергея Жвачкина (с 58 на 61). Губернатор Омской области Александр Бурков занял 62 место, потеряв пять позиций. Причины — внимание Счетной палаты к долгостроям региона.

Внизу таблицы рейтинга обосновался председатель правительства Тывы Шолбан Кара-оол (с 77 на 84 место). Глава Хакасии Валентин Коновалов потерял три позиции и свалился на последнюю 85 строчку. Среди усиливших позиции — губернаторы Алтайского края Виктор Томенко (с 62 на 53) и Иркутской области Сергей Левченко (с 81 на 78).

В докладе говорится, что губернаторы распределены по нескольким группам: 1-20 — очень сильное влияние, 21-50 — сильное влияние, 51-85 — среднее.