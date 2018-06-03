Празднование 75-летия Победы и 290-летия города заложили в бюджете Барнаула

Новости 07.09.2019 12:52 145

В мэрии Барнаула прошло заседание по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В нем участвовали и депутаты гордумы. По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежды Тиньгаевой, «бюджетная и налоговая политика Барнаула ориентированы на сохранение устойчивой динамики поступления доходов, сбалансированности бюджета города».

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На заседании решили, что прогнозируемые доходы увеличатся. Как сообщает пресс-центр барнаульской мэрии, в расходах учитывали реализацию указов президента о увеличении зарплаты бюджетникам с 1 октября 2019 года и рост минимального размера оплаты труда. По словам чиновникам, бюджет города будет социально ориентированным.

«Необходимо продумать пути пополнения доходной части бюджета, потому что новые школы и детские сады, отремонтированные дороги, благоустроенные общественные территории надо содержать, - сообщил первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. - Важно не снижать усилий по вхождению в федеральные программы».

Празднование в 2020 году 75-летия Великой Победы и 290-летия города заложили в бюджете краевой столицы. Итоговую версию документа рассмотрят депутаты гордумы после публичных слушаний.