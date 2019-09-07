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Мгновения на спичках: как изменился Барнаул с 1996 года

Новости
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В 1996 году ныне несуществующая барнаульская спичечная фабрика выпустила сувернирный набор из 18 коробков. На каждом из них изображены достопримечательности Барнаула тех лет. Набор спичек изготовили в преддверии 60-й годовщины присвоения Барнаулу статуса административного центра Алтайского края.

На спичечных этикетка изображены памятники, достопримечательности и виды города. Ко Дню города-2019, фотокорреспондент Олег Укладов прошелся по изображенным местам и сделал подборку, как выглядят эти достопримечательности спустя 23 года. Речной вокзал, гостиницы «Алтай» и «Барнаул», проспект Ленина, старинные здания. Предлагаем интересный экскурс в прошлое.

1. Ворота города-железнодорожный вокзал 1. Ворота города-железнодорожный вокзал 2. Площадь Октября-гастроном под шпилем (1) 3. Покровский собор 3. Покровский собор 4. Проспект им.Ленина Магазин ((Юбилейный)) 4. Проспект им.Ленина Магазин ((Юбилейный)) 5. Здание городской администрации 5. Здание городской администрации (1)

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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