Сельский депутат с Алтая утаил декларацию и лишился мандата

Новости 07.09.2019 9:50 161

Прокуратура проверила соблюдения законодательства о противодействии коррупции и обнаружила, что депутат Кызыл-Озекского сельского поселения Майминского района Республике Алтай не предоставил декларацию за 2018 год. Он должен был включить туда сведения о доходах, кредитах и имуществе в отношении себя, супруги и несовершеннолетних детей, но не сделал этого.

Для устранения выявленных нарушений совет депутатов Кызыл-Озекского сельского поселения рассмотрел представление прокуратуры и досрочно прекратил полномочия нерадивого коллеги, сообщает представительство надзорного органа в Республике Алтай.

Барнаульские депутаты сохранили свои мандаты после скандала с декларациями Новости 30.08.2019 12:30 Большинство избранников проголосовали против досрочного снятия полномочий 1877

Напомним, в похожей ситуации барнаульская гордума отказалась лишать мандатов трех депутатов, уличенных в неверной декларации доходов и имущества за 2017 год. Речь идет о Вячеславе Перерядове, Алексее Меркулове и Александре Лисицыне.

Осенью прошлого года прокуратура выявила неточности при проверке деклараций депутатов БГД и обратилась в представительный орган с требованием лишить мандатов нарушителей. По действующему на тот момент закону – это единственно возможный вариант. Гордума отказалась, после чего надзорное ведомство обратилось в суд. Дважды, в марте и июле, городской и краевой суды поддержали прокуратуру.

Главный барнаульский единоросс объяснил, почему трое депутатов гордумы сохранят свои мандаты Новости 29.08.2019 7:40 Заседание БГД пройдет 30 августа 1987

Таким образом БГД оставалось только признать этот факт и оставить без мандатов трех депутатов. Однако городская дума пошла иным путем. Апеллируя к изменениям в федеральном законодательстве, которые позволили не лишать мандата, а, например, вынести предупреждение, БГД взяла этот метод на вооружение. В итоге гордума действительно ограничилась порицанием, посчитав допущенные нарушения несущественными.