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Сельский депутат с Алтая утаил декларацию и лишился мандата

Новости
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Прокуратура проверила соблюдения законодательства о противодействии коррупции и обнаружила, что депутат Кызыл-Озекского сельского поселения Майминского района Республике Алтай не предоставил декларацию за 2018 год. Он должен был включить туда сведения о доходах, кредитах и имуществе в отношении себя, супруги и несовершеннолетних детей, но не сделал этого.

Для устранения выявленных нарушений совет депутатов Кызыл-Озекского сельского поселения рассмотрел представление прокуратуры и досрочно прекратил полномочия нерадивого коллеги, сообщает представительство надзорного органа в Республике Алтай.

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Напомним, в похожей ситуации барнаульская гордума отказалась лишать мандатов трех депутатов, уличенных в неверной декларации доходов и имущества за 2017 год. Речь идет о Вячеславе Перерядове, Алексее Меркулове и Александре Лисицыне.

Осенью прошлого года прокуратура выявила неточности при проверке деклараций депутатов БГД и обратилась в представительный орган с требованием лишить мандатов нарушителей. По действующему на тот момент закону – это единственно возможный вариант. Гордума отказалась, после чего надзорное ведомство обратилось в суд. Дважды, в марте и июле, городской и краевой суды поддержали прокуратуру.

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Таким образом БГД оставалось только признать этот факт и оставить без мандатов трех депутатов. Однако городская дума пошла иным путем. Апеллируя к изменениям в федеральном законодательстве, которые позволили не лишать мандата, а, например, вынести предупреждение, БГД взяла этот метод на вооружение. В итоге гордума действительно ограничилась порицанием, посчитав допущенные нарушения несущественными.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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