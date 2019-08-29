Явка на досрочное голосование в Алтайском крае не превышает 1% - крайизбирком

Новости 06.09.2019 18:35 131

Явка на досрочное голосование по выборам всех уровней в Алтайском крае, назначенным на 8 сентября, к середине текущей недели составляла около 0,9%. Речь идет суммарно о 2000 избирателей, пришедших на участки ранее Единого дня голосования.

В Барнауле по уважительной причине досрочно проголосовали 208 человек, рассказала журналистам в пятницу председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Есть муниципалитеты, где избирателей вообще не интересует «досрочка», в целом же каких-то аномальных значений не регистрируется, подчеркнула председатель КИК.

По данным «Политсибру», на 6 сентября в Барнауле воспользовались правом досрочно отдать свой голос почти 300 человек, в Бийске – вдвое меньше.

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Напомним, крупнейшей кампанией этого года в регионе станут довыборы депутата Алтайского Заксобрания по округу № 2. Мандат стал свободным после смерти Александра Гукова в марте. В состав округа входит сразу 4 района (Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский) с общим числом избирателей примерно в 54 тысячи человек. За победу здесь поборются Наталья Лебедева («Справедливая Россия»), Владимир Репкин («Единая Россия»), Флюр Хакимов (КПРФ), Максим Шапошников (ЛДПР).

Приковывают к себе внимание довыборы депутатов Бийской гордумы по двум одномандатным округам. Места в БГД освободились после декларационного кризиса. Одно из них занимал единоросс Александр Казаков, который вновь попробует избраться по своем округу. Другой мандат принадлежал коммунисту Евгению Корчагину, не пожелавшему отчитываться о доходах за 2018 год, что повлекло лишение депутатского статуса.

В Барнауле, после того как весной поменял место жительства депутат-единоросс Марат Жумадилов (кстати, также участник «декларационного дела»), на освободившееся кресло претендуют пять человек.

Еще одна крупная кампания предстоит в Змеиногорском районе. Здесь будет сформирован новый райсовет депутатов из 15 человек.

Кроме того, в ЕДГ в Алтайском крае будут избраны главы в 52 сельсоветах. В общей сложности в выборах на территории региона смогут принять участие 206,5 тысяч человек. В Бийском и Угловском районах пройдут референдумы по вопросам местного самообложения.

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Стоит отметить, что руководитель крайизбиркома не стала делать прогноз по предстоящей явке на выборах, в отличии от своих новосибирских коллег несколькими днями ранее. «Они опирались на результаты социсследований, кроме того, там идет единая кампания по выборам мэра, у нас в регионе это выборы различного уровня, поэтому оценить ее с точки зрения возможной явки сложно, да мы никогда этого и не делали», - подчеркнула Ирина Акимова.

Стоит добавить, что по мнению ряда наблюдателей, явка на выборах 8 сентября, особенно в городах, может поставить антирекорд за последние годы.

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Между тем уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин заметил, что в Барнауле пожелали проголосовать лица, находящиеся в изоляторе временного содержания МВД; обвиняемые, в отношении которых выбрана такая мера пресечения, как домашний арест. Готовы исполнить свой гражданский долг и восемь человек, находящихся в барнаульском СИЗО № 1.

По словам омбудсмена, ему известно о том, что намерены принять участие в выборах пациенты барнаульской больницы, находящейся на территории избирательного округа №2. Сказанное относится и к пациентам психиатрической клиники. Конечно, если они являются дееспособными и зарегистрированы на территории округа, напомнил о нюансах выборного законодательства Ларин.

Политический вице-губернатор Денис Губин в свою очередь отметил, что рассматривает нынешние выборы в регионе как генеральную репетицию перед кампанией 2021 года, когда предстоит одновременно избрать депутатов Госдумы и АКЗС.