Бийский фермер перешел дорогу крупной аграрной компании?

Новости 06.09.2019 18:05 152

Фермер Бийского района Евгений Степанян рассказал, что ему приходиться терпеть, чтобы защитить урожай зерна от «непрошеных гостей». Чиновники в ситуацию не вмешиваются и занимают позицию стороннего наблюдателя, пишет «Бийский рабочий».

Представители компании «Агро-Русь» буквально преграждают дорогу комбайнерам на внедорожниках и предлагают местному аграрию уйти «по-хорошему». По его словам, ему даже угрожали расправой. Все это похоже на рейдерский захват.

Евгений Степанян не мало сделал для развития сельского хозяйства. Работать в поле начинал со своим отцом, а сегодня и сам является руководителем крестьянско-фермерского хозяйства. О том, что, когда-нибудь ему придется бороться за свой же урожай даже и подумать не мог.

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Накануне произошел очередной конфликт. Весной на участке в Бийском районе он засеял гречиху. В середине августа, когда пришла пора косить, комбайнеры вышли в поле. Однако на их пути появились люди на внедорожниках и преградили путь тяжелой технике. Как поясняет фермер, это были представители крупной компании «Агро-Русь», которые стали убирать его урожай якобы на законных основаниях.

Фермер выразил уверенность, у него просто пытаются отобрать выращенную гречиху. Любопытно, ожидаемой поддержки от правоохранителей он так и не дождался.

Война за урожай началась после судебных разбирательств между администрацией района и агропромышленной фирмой «Угренево», которая на пять лет сдала в аренду земельный участок Евгению Степаняну. Дело в том, что земля неверно поставлена на кадастровый учет. По решению суда сделка признана несостоявшейся. При этом компания «Агро-Русь», которая сейчас пытается создавать препоны в сборе гречихи – в этом споре фигурирует лишь как третье лицо и соответствующих документов на собственность земли не имеет.

В управлении по сельскому хозяйству подтвердили, что на спорном участке работает Степанян. Даже соответствующая справка есть, выданная 22 августа. Александр Смакотин, начальник управления по сельскому хозяйству Бийского района говорит, что земля паевая, в ведении муниципалитета не находится. Так что разбирательства – это не их удел.

К слову, судебные тяжбы инициировала сама администрация Бийского района, Юрий Поволоцкий является депутатом. Наверняка – совпадение не случайное. Не исключено, что кто-то просто отстаивает свои интересы. По некоторым данным, сейчас на полях находится урожай стоимостью больше 8 млн руб.