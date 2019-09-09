Губернатор ознакомился с ходом уборочной кампании в районах Алтайского края

Новости 09.09.2019 8:45 1443

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в ходе поездки в Кулундинский, Ключевский и Михайловский районы, ознакомился с ходом и результатами уборочной кампании, а также пообщался с механизаторами и главами крестьянских хозяйств.

Основные показатели

Глава Кулундинского района Сергей Балухин сообщил губернатору о том, что уборка ведется с опережением графика. В целом, по словам Балухина, год оказался достаточно сложным – урожайность зерновых несколько снизилась. Это связано с климатическими факторами. Часть урожая погибла от дефицита влаги, засухи. Несмотря на это, вызывавший наибольшее опасение план по заготовке кормов для животных почти выполнен (прогресс составляет свыше 95%).

«Если в прошлом году урожайность зерновых у нас была 8,2 центнера с гектара, то в этом году мы планируем собрать от шести до семи центнеров. Сейчас идет уборка. Мы убрали 42% площадей, идем с опережением», – пояснил Сергей Балухин.

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Глава Михайловского района Евгений Юрьев рассказал, что к настоящему времени в районе убрано 70% урожая зерновых культур, а средняя их урожайность достигла 10,2 центнера с гектара. Заготовка кормовых культур для животноводческого сектора практически завершена – прогресс выполнения превысил 98%.

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, полеводы региона намолотили два миллиона 122 тысячи тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на одном миллионе 258 тысячах гектаров, что составляет 40% посевной площади этих культур. Более половины валового сбора зерна - озимая и яровая пшеница. Озимую пшеницу убрали на 92% площадей, яровую - на 31% площадей. Фуражные культуры - овес и ячмень - аграрии обмолотили с 67 и 69% площадей соответственно.

Вести с полей

Помимо глав районов и руководителей крестьянских хозяйств, собеседниками губернатора становились и главные герои ведущейся уборочной компании – механизаторы. Виктор Томенко встречался с ними непосредственно в полях, расспрашивал об их жизни, условиях работы и отношении к своему делу.

Также глава региона выслушал руководителей хозяйств, которые сообщили, что год был засушливым – в некоторых районах осадки не выпадали два месяца. По словам крестьян, это не лучшим образом отразилось на урожайности, однако уборка идет по плану.

«В любом случае, мы следим за обстановкой. Если уж совсем туго становится, то есть меры господдержки, возможность где-то что-то подрегулировать. Мы понимаем, что здесь у нас – зона рискованного земледелия, поэтому страховочные механизмы у нас есть. А вообще, мы, конечно, на наши хозяйства и на вашу работу рассчитываем, потому что она и край кормит, и половину остальной страны, наверное. Я вам желаю удачи, пусть все складывается хорошо. А там, где не складывается, есть рядом государство, есть край, так что будем вместе», – заверил Виктор Томенко механизаторов и глав крестьянских хозяйств.

Пользуясь благоприятными погодными условиями, механизаторы трудятся не только днем, но и в ночное время. Таким образом, уборка идет круглосуточно. В числе прочего, губернатор побывал и на ночной уборке овса, которая оказалась грандиозным зрелищем.

Ночная уборка

Даже у самых беспристрастных наблюдателей усыпанные роями огоньков комбайны, неспешно движущиеся по ночному полю, вызывали поэтические ассоциации. Несмотря на кажущуюся медлительность, вблизи оказывалось, что «корабли полей» двигаются весьма оперативно: два комбайна, дойдя до края поля, быстро и слаженно разворачиваются, оставляя место КАМАЗу с прицепом, который одним точным рывком оказывается между ними, и ссыпают собранный овес, после чего все так же слаженно разъезжаются для нового захода. Управляют комбайнами и КАМАЗами опытные водители, имеющие 10-ти, а то и 25-летний стаж работы с сельхозтехникой.

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В ответ на просьбу Виктора Томенко сравнить ведущуюся уборку урожая с кампанией предыдущих лет, механизаторы рассказали главе края, что уборочные кампании никогда не бывают похожи друг на друга, всегда отличаясь какими-либо особенностями. Но, в целом, оценили промежуточные результаты как не самые плохие. Также механизаторы положительно отозвались о новой сельхозтехнике, отметив, что результативность их работы напрямую зависит от технической оснащенности.

«Наши направления поддержки совершенствуются вместе с федеральной политикой, в целом, они направлены на то, чтобы работу как-то облегчить и финансовое состояние наших хозяйств поддержать. Не только для того, чтобы концы с концами сводить, но и технику новую покупать, и новые объемы брать, и технологии современные внедрять. Задачи такие у нас», – заявил глава региона.

Губернатор добавил также, что длившаяся семь лет программа устойчивого развития сельских территорий в этом году закончилась, а со следующего начнется новая программа развития – на этот раз уже не просто устойчивого, а комплексного. Объемы финансирования новой программы значительно превысят суммы, выделявшиеся на предыдущую. По словам Виктора Томенко, объем средств, выделяемых из федерального бюджета, станет в 5-6 раз больше, свой вклад внесет и краевой бюджет.