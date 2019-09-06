Томскому школьнику, который пытался спасти свою собаку, грозит два года тюрьмы

Новости 06.09.2019 18:55 123

Школьник из Томска стал фигурантом уголовного дела после удара по джипу, который сбил насмерть его трехмесячного щенка. На данный момент 16-летнему подростку Данилу Сафронову грозит до двух лет лишения свободы, передает ТВ2.

Трагический инцидент произошел 5 июня нынешнего года. Подросток вместе с собакой находился в гараже у своего друга, щенок бегал возле них, но без поводка. Пока они делали ремонт машины товарища, собака попала под колеса джипа. Парень выбежал из помещения и увидел, что автомобиль остановился прямо на собаке, она еще издавала визг.

Парень закричал, чтобы владелец авто быстрее съехал с животного, однако мужчина не отреагировал на его просьбу. Тогда мальчик ударил по капоту двумя руками. «Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть», - вспоминает школьник.

Не долго думая, водитель написал заявление на подростка за нанесение вреда его имуществу. По его словам, парень угрожал ему, а также вымогал деньги за собаку. При этом свидетелей со стороны молодого человека во время доследственной проверки даже не опросили.

«Водитель джипа вызвал участкового, те сотрудников ДПС, - рассказывает отец Данилы Евгений. — Они составили схему ДТП. Но я считаю, что они составили ее неправильно. А я от волнения все протоколы подписал. Водитель уехал с места происшествия, а когда вернулся, то машину поставил в другое место дороги. А это неправильно. Мы хотели, чтобы возбудили административное дело. Но нам отказали, якобы из-за «отсутствия состава преступления». Мы похоронили собаку и поехали по домам. А через некоторое время нас с сыном вызывает следователь Ленинского РОВД. На сына возбудили уголовное дело», - рассказал отец Данила.

Такое развитие событий привело к тому, что теперь ребенка обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Владелец машину оценил ущерб в 14 тысяч рублей, отказываясь комментировать ситуацию журналистам и решать вопрос мирный путем.

Следователи утверждают, что несовершеннолетний хозяин собаки якобы угрожал убить водителя. Кроме того, следователь Ленинского РОВД обнаружила признаки еще и административного правонарушения. По материалам следствия, когда водитель наехал на собаку и сбил ее насмерть, Данил его оскорбил, тем самым «унизил его честь и достоинство».

«Мы разговаривали со следователем из Ленинского РОВД, она напирала на моего сына: «Зачем ты специально ударил машину?» - рассказал подробности трагедии Евгений Сафронов. - Ребенок же был в шоковом состоянии, как он специально мог ударить машину? Следователь говорит, что мы сами виноваты: собака была не привязана и без намордника. Ну, какой намордник, это же щенок, меньше 40 см в длину. Они говорят, что мой сын матерился, хватался за топор. Водитель уехал с места ДТП на два-три часа, потом вернулся. Наших свидетелей нет в материалах дела, их даже не вызывали на допрос. Хотя мы называли фамилии и давали контакты. Никто нас не хочет слушать. Даже не узнали, какое психологическое состояние у ребенка после смерти собаки. Я хотел договориться с водителем, у меня претензий нет, собаку не вернешь. Он мне ответил: «Иди машину ремонтируй», и все началось. Мы написали в томский паблик и попросили людей помочь советом. Меня следователь начала пугать, что заведут уголовное дело из-за раскрытия тайны следствия».

Отец и сын Сафроновы ждут суда и настаивают, чтобы сейчас в материалы дела вошли показания всех свидетелей, в том числе с их стороны. Им назначили бесплатного адвоката. Родители подростка негодуют, ведь уголовное дело оставит отпечаток на будущем его ребенка. Ранее Данила Сафронов никогда не стоял на учете в полиции, не привлекался к уголовной или административной ответственности.