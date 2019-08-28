«Ответят перед богом». Забайкальский митрополит призвал идти на выборы

Новости 06.09.2019 16:45 129

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий обратился к верующим с призывом принять участие в выборах 8 сентября. При этом он подчеркнул, кто не проголосует, тот будет «отвечать перед богом».

Как передает «Тайга. инфо», видеобращение митрополита Димитрия опубликовано в телеграм-канале «Забайкалье благословенное».

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«Дорогие забайкальцы, братья и сестры. Мы приближаемся к важной вехе жизни родного Забайкалья — 8 сентября будут выборы губернатора Забайкальского края. Важным обстоятельством этих выборов является наше участие или неучастие в них. И неучастие - это то, за что мы будем отвечать и перед богом в том числе, поскольку сейчас мы живем в особенный период развития Забайкальского края», - полагает Димитрий.

Священнослужитель отметил, что сам планирует проголосовать на избирательном участке, вспоминая, что Нерчинский район получил недавно около «миллиарда инвестиций», чего «никогда не было». По его мнению, каждый человек «обязан» внести свой вклад в формирование будущего нашей страны.

«Сказать, что от нас ничего не зависит, сказать, что наше участие ничего не решает - это совершенно неправильно. Мы не только должны, мы обязаны прийти на избирательные участки и проголосовать», - заявил митрополит.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Алтайском крае предстоит избрать 248 депутатов различных уровней и 52 главы сельских поселений.