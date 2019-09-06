В некоторых домах Барнаула отключат горячую воду

Новости 06.09.2019 16:10 100

С 9 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей и капитальным ремонтом оборудования центральных тепловых пунктов временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для двух тысяч жителей Октябрьского и Ленинского районов города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 2 сентября в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 25,1 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под отключение горячей воды попадают:

· С 9.00 9 сентября до 17.00 16 сентября - жители 7 многоквартирных домов и один детский сад по улицам Беляева и Чудненко.

· С 9.00 10 сентября до 21.00 10 сентября - жители 11 жилых домов, детский сад и административное здание по улицам Малахова, Г. Исакова и Юрина.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках Ленинского, Центрального и Индустриального районов Барнаула, требующие временное ограничение ресурса:

· С 9.00 3 сентября до 9.00 17 сентября - жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания по улицам Короленко, Никитина и Гоголя.

· С 27 августа по 15 сентября включительно - 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;

· С 29 августа по 15 сентября включительно - медицинское учреждение по адресу улица Суворова, 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 4 680 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.