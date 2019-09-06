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На Алтае водитель протаранил ограждение церкви на «Москвиче»

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ДТП произошло накануне ночью в алтайском  селе Быково на улице Набережная. Автомобиль «Москвич», в салоне которого находился 35-летний водитель, снес кирпично-металлическое ограждение  местной церкви.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и с места происшествия скрылся.

«Утром он был задержан у себя дома сотрудниками полиции ОМВД России по Шипуновскому району. Кроме того, у него отсутствовало право управления транспортным средством», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Теперь мужчине грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

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Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ГУ МВД

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