На Алтае водитель протаранил ограждение церкви на «Москвиче»

06.09.2019 15:50 48

ДТП произошло накануне ночью в алтайском селе Быково на улице Набережная. Автомобиль «Москвич», в салоне которого находился 35-летний водитель, снес кирпично-металлическое ограждение местной церкви.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и с места происшествия скрылся.

«Утром он был задержан у себя дома сотрудниками полиции ОМВД России по Шипуновскому району. Кроме того, у него отсутствовало право управления транспортным средством», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Теперь мужчине грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.