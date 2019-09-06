Ушел из жизни известный алтайский журналист

Новости 06.09.2019 15:15 106

В Барнауле на 63-м году жизни скончался известный алтайский журналист Анатолий Волохов. Об этом пишет «МК на Алтае». Смерть наступила накануне рано утром.

В журналистском мире это очень громкое имя - Анатолий Волохов стоял у основания газеты «Московский комсомолец на Алтае», был его первым редактором. Его отличали такие замечательные человеческие качества как непринужденность, легкость в общении, позитивное отношение к жизни, креативность, умение найти выход их трудных положений.

Он также трудился на журналистском поприще в газете «Молодежь Алтая», на краевом радио, занимался телевизионными, кинематографическими и издательскими проектами, возглавлял газету «Мы и здоровье»,занимался коммерческой деятельностью.

По сообщениям СМИ, с сентября 2015 года Анатолий Николаевич работал в организационно-методическом отделе КГБУЗ Краевая клиническая больница специалистом по информационному наполнению официального сайта больницы.

Прощание с Анатолием Волоховым состоится в субботу, 7 сентября с 12 до 14 часов в Барнаульском крематории (пр. Космонавтов, 64).