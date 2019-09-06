«Росводоканал Барнаул» в преддверии Дня города очистил берег Оби от мусора

Новости 06.09.2019 14:50 57

Сотрудники водоканала приняли участие во всероссийской акции «Вода России» и очистили берег реки Обь. С популярного у горожан места отдыха в районе супермаркета «Леруа Мерлен» было собрано и вывезено более 100 мешков мусора.

«Вода России» - мероприятие, в ходе которого активисты и волонтеры очищают берега водоемов по всей стране. «Росводоканал Барнаул» принимает в нем участие во второй раз. В этом году мероприятие было приурочено сразу к двум важным датам – Дню города и 100-летию со дня пуска первого водопровода в Барнауле.

По сравнению с прошлым годом в два раза выросло количество участников, а мусора было собрано в 3,5 раза больше, чем в 2018-м. В акции участвовали сотрудники всех подразделений предприятия, члены Совета молодых специалистов. Мусор был вывезен на городской полигон ТБО. А на берегу установлены специальные плакаты с призывами не засорять берег и сохранять чистоту водоема.

«Это важное для водоканала мероприятие, потому что одна из наших главных задач – подать барнаульцам качественную и безопасную воду, а это в том числе зависит и от состояния водоема. Кроме того, водоканал – это социально ответственное предприятие, и потому мы должны заботиться о чистоте и благополучии города и его жителей. Я рад, что эта акция проводится и становится для нас традиционной», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул Дмитрий Масловский, принимавший участие в мероприятии.

Напомним, что всероссийская акция «Вода России» проходит с 2014 года. Она является частью Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» (ФЦП «Вода России») реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 2018 году в ней приняли участие более 1,8 млн человек в 85 регионах страны, которые очистили берега более 5 тыс. водоемов и установили рекорд по количеству собранного мусора – более 1,7 млн мешков.