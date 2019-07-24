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Новый владелец «Индустриального» возьмет на работу 40% сотрудников, попавших под сокращение

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ООО "Тепличный комбинат "Толмачевский" до конца года трудоустроит в Алтайском крае почти 200 сотрудников, высвободившихся с принадлежащего региону ОАО "Индустриальный". Об этом со ссылкой на зампредседателя краевого правительства Александра Лукьянова пишет "Интерфакс-Сибирь".

"Комбинат "Толмачевский" на данный момент принял в созданное обособленное подразделение "Алтайское" 58 человек, остальные будут трудоустроены в сентябре-декабре, - всего на работу будет принято 192 сотрудника", - сказал собеседник агентства. С 9 сентября инвестор планирует начать сев культур. Изначально это будет огурец на площади 2 га.

Также "Толмачевский" займется модернизацией арендованных площадок "Индустриального". В первую очередь он реконструирует газовую котельную: расширит здание, установит дополнительный котел мощностью 14 МВт, усовершенствует теплосети. Кроме того, одно из административный зданий будет переоборудовано под цех упаковки и склад готовой продукции площадью 800 кв. м. А в одной из теплиц планируется установить систему досвечивания растений.
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По словам Лукьянова, в связи с предстоящей ликвидацией "Индустриального" заранее были уведомлены о сокращении 558 работников краевого предприятия, из них 106 - пенсионного возраста. На сегодняшний день за исключением 42 сотрудников, которые продолжают работать на прежнем месте, все они высвобождены.

"В отношении уволенных работников соблюдаются нормы трудового законодательства. За ними в течение двух месяцев со дня увольнения сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства. В случае, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в службу занятости населения и не был трудоустроен, по решению этого органа за ним сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня увольнения", - уточнил зампредседателя правительства Алтайского края.

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Как сообщалось, ОАО "Индустриальный" уведомило налоговый орган о ликвидации юридического лица. В августе основные производственные объекты тепличного хозяйства - три блочные теплицы в Барнауле, одна - в Алтайском районе, котельная, инфраструктура и административное здание - были переданы в аренду ТК "Толмачевский".

"Это те объекты, которые могут генерировать выручку", - заявлял ранее замминистра сельского хозяйства Алтайского края и председатель совета директоров "Индустриального" Сергей Межин.

Генеральный директор ТК "Толмачевский" Андрей Седунов в июле на заседании правительства Алтайского края в свою очередь отмечал, что ГК "Горкунов" намерена выкупить активы ОАО "Индустриальный", которое находится в "предбанкротном состоянии". Интерес к алтайскому предприятию глава "Толмачевского" объяснял тем, что основатель группы Борис Горкунов сам родом из Алтайского края и после обращения к нему руководства регионального Минсельхоза не отказал в просьбе поддержать хозяйство.

По данным Минсельхоза края, на данный момент кассовый разрыв ОАО составляет порядка 300 млн рублей.

ТК "Толмачевский" в этом году намерен направить на модернизацию взятых в аренду активов 230 млн рублей. По итогам года на площадке планируется получить 14 тысяч тонн продукции, тогда как нынешние мощности позволяют получать ежегодно 8-9 тысяч тонн.

В последующие два года группа "Горкунов" готова вложить еще 400 млн рублей, а в дальнейшем после покупки предприятия - дополнительно 1 млрд рублей.

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По итогам 2018 года "Индустриальный" получил 1,6 млн рублей чистой прибыли, что в 2,5 раза меньше, чем в 2017 году. Выручка снизилась на 2,5% - до 710,9 млн рублей. При этом ОАО увеличило убыток от продаж в 1,6 раза - до 151,6 млн рублей.

Изменение финансовых результатов объяснялось снижением производства овощной продукции на 10% из-за вывода из производства с июля 2018 года 9 га площадей защищенного грунта. Хотя цена реализации продукции в среднем выросла на 16,6%.

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Автор: Политсиб.ру

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