Стартовал прием заявок на участие в первом историко-патриотическом хакатоне СФО «Моя Россия»

Новости 06.09.2019 19:30 69

Лучшие образовательные цифровые проекты Сибирского федерального округа по историко-патриотической тематике определят на Хакатоне в АлтГПУ. Для участия в Хакатоне приглашаются учащиеся старших классов, студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, молодые учителя школ и преподаватели организаций высшего и среднего профессионального образования (в возрасте до 30 лет) Сибирского федерального округа.

В качестве тематики для разработки цифровых продуктов предлагаются подвиги народов России в героических событиях всех времен, в том числе в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с приближающимся 75-летием Победы и Годом памяти и славы, объявленным президентом Российской Федерации; великие политические, военные и общественные деятели (их биография, заслуги и вклад в развитие государства); традиции русского народа; культура и быт народов России (этнография); археология, раскрывающая быт и историю; деятельность музеев по сохранению истории России, малой Родины; традиции, популяризация Вооруженных Сил Российской Федерации; геральдика; историческая картография; иные темы, соответствующие направленности мероприятия.

Хакатон пройдет в два этапа: заочный – с 1 сентября по 10 октября и очный – 7-9 ноября 2019 года.Для участия в заочном этапе участники могут подать проекты, находящиеся на разных уровнях реализации: идея создания цифровых продуктов историко-патриотической направленности; идея создания цифровых продуктов историко-патриотической направленности с предложением и обоснованием программной среды (средств) практической реализации идеи; практическая реализация идеи создания цифровых продуктов историко-патриотической направленности в программной среде.

В очный этап Хакатона выйдут 30 команд, представивших по мнению экспертов на конкурс лучшие проекты и цифровые продукты (по 10 проектов в каждой категории участников).

В рамках очного этапа пройдут образовательные площадки, эксперт-сессии и мастер-классы от ведущих специалистов в области цифровых технологий, истории, обществознания и др. Команды-участники по итогам двухдневной работы на Хакатоне представят на суд экспертов цифровые продукты историко-патриотической направленности, среди которых и будут определены лучшие образовательные цифровые проекты Сибирского федерального округа.

Историко-патриотический хакатон «Моя Россия» стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и получил грантовую поддержку федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».Хакатон реализуется педагогическим университетом при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

По вопросам участия в историко-патриотическом хакатоне «Моя Россия» обращаться на адрес электронной почты histhack2019@mail.ru, либо по тел. 8-923-776-75-00.

Положение о конкурсе размещено на сайте.