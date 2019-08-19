Старинную часовню, разрушенную около 100 лет назад, нашли в Барнауле

Новости 06.09.2019 12:50 116

Команда археологов во время аварийных раскопок на месте будущего строительства в Барнауле обнаружили остатки старинной часовни, пишет ТАСС.

Как рассказал изданию инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Семибратов, были найдены остатки часовни 1909 года.

«Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется. Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место - помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы», - рассказал источник агентства.

Кроме того Семибратов уточнил, что археологи обнаружили части часовни, ее ограды, а также особый интерес у ученых вызвали несколько могил.

Барнаульский археолог рассказал, почему могилу Ползунова не найдут в этом году Новости 19.08.2019 11:40 Руководитель археологической группы Владимир Семибратов рассказал «Политсибру» о ходе работ и дальнейших перспективах проводящихся изысканий 2000

Ранее сообщалось, есть вероятность, что на месте раскопок может быть обнаружена могила Ивана Ползунова, а также останки известных руководителей сереброплавильного завода и горных офицеров.

Археологические работы проводятся только на аварийных участках, где запланировано строительство. Теперь специалистам предстоит решить дальнейшую судьбу часовни. Археологи планируют вскрыть весь периметр, чтобы понять, куда уходит часовня, попадает ли на проезжую часть или остается в пешеходной зоне.

Любопытно, что данная часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле. В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили.