Установлена максимальная величина родительской платы за детсады в Алтайском крае

Новости 06.09.2019 11:45 362

Министерство образования и науки Алтайского края приняло решение регламентировать максимальную плату за детсад во всех 69 муниципалитетах региона. Приказ за подписью министра Максима Костенко подписан 4 сентября.

Теперь максимальная плата за пребывание ребенка в дошкольном учреждении не может превышать 2 тысяч рублей в месяц. Максимальная стоимость платы в группах кратковременного пребывания составит 1 тысячу рублей.

Правда, пока не уточняется с какого месяца будет действовать нововведение. Добавим, что ряд муниципалитетов уже подошел к предельной планке. Так, в Барнауле с 1 сентября родительская плата за детсад выросла на 350 рублей и составляет те самые 2000 рублей.

Вынужденная необходимость: в Барнауле на 20% вырастет плата за детсад Новости 26.08.2019 17:30 До этого родители платили ежемесячно по 1650 рублей 1790

Ранее сообщалось, что это сделано для изменения рациона питания дошколят. В меню должно появиться больше мясных блюд и фруктов. Добавим, что активно обсуждать вопрос повышения стоимости родительской платы в детских садах начали еще весной.