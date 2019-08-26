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Установлена максимальная величина родительской платы за детсады в Алтайском крае

Новости
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Министерство образования и науки Алтайского края приняло решение регламентировать максимальную плату за детсад во всех 69 муниципалитетах региона. Приказ за подписью министра Максима Костенко подписан 4 сентября.

Теперь максимальная плата за пребывание ребенка в дошкольном учреждении не может превышать 2 тысяч рублей в месяц. Максимальная стоимость платы в группах кратковременного пребывания составит 1 тысячу рублей.

Правда, пока не уточняется с какого месяца будет действовать нововведение. Добавим, что ряд муниципалитетов уже подошел к предельной планке. Так, в Барнауле с 1 сентября родительская плата за детсад выросла на 350 рублей и составляет те самые 2000 рублей.

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До этого родители платили ежемесячно по 1650 рублей

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Ранее сообщалось, что это сделано для изменения рациона питания дошколят. В меню должно появиться больше мясных блюд и фруктов. Добавим, что активно обсуждать вопрос повышения стоимости родительской платы в детских садах начали еще весной.

Автор: Политсиб.ру

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