Установлена максимальная величина родительской платы за детсады в Алтайском крае

Министерство образования и науки Алтайского края приняло решение регламентировать максимальную плату за детсад во всех 69 муниципалитетах региона. Приказ за подписью министра Максима Костенко подписан 4 сентября.
Теперь максимальная плата за пребывание ребенка в дошкольном учреждении не может превышать 2 тысяч рублей в месяц. Максимальная стоимость платы в группах кратковременного пребывания составит 1 тысячу рублей.
Правда, пока не уточняется с какого месяца будет действовать нововведение. Добавим, что ряд муниципалитетов уже подошел к предельной планке. Так, в Барнауле с 1 сентября родительская плата за детсад выросла на 350 рублей и составляет те самые 2000 рублей.
До этого родители платили ежемесячно по 1650 рублей
Ранее сообщалось, что это сделано для изменения рациона питания дошколят. В меню должно появиться больше мясных блюд и фруктов. Добавим, что активно обсуждать вопрос повышения стоимости родительской платы в детских садах начали еще весной.