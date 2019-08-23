Заморозки и дождь со снегом: какая погода ждет Алтайский край

Новости 06.09.2019 10:10 221

В некоторых регионах России, в том числе Алтайском крае, ожидаются заморозки с мокрым снегом. Такие данные предоставила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Согласно прогнозам, температура опустится до минус двух-трех градусов. Неутешительный прогноз ожидает Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую область, а также Алтайский край.

В свою очередь алтайские синоптики рассказали, какими будут в Алтайском крае предстоящие выходные – 7 и 8 сентября. Регион накроет теплая и дождливая погода, рассказали в Алтайском ЦГМС.

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Так, 7 сентября, в отдельных районах прогнозируются дожди, грозы. По краю температура ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса. В Барнауле также временами небольшой дождь. Дневная температура +20…+22 градуса, а ночью составит +8…+10 градусов.

8 сентября в регионе также будут идти дожди, ожидается гроза. Днем по краю +18…+23 градуса. В Барнауле – временами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем достигнет отметок в +19…+21 градус.