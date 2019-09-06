Алтайские специалисты советуют отказаться от шашлыков

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Новости 06.09.2019 9:26 37

Бензапирен — опасный канцероген в копченостях и блюдах на костре. Ежедневно, практически каждый человек сталкивается с ароматическим веществом в составах продуктов под названием бенз(а)пирен.

Давайте разберемся, так ли вреден бенз(а)пирен, как о нем говорят. Мало того, что человечество вынуждено находиться рядом с техногенными процессами, сопровождающимися выбросом этого химического канцерогена, так еще и вода и пищевые продукты вносят серьезную лепту в накопление бенз(а)пирена в наших внутренних органах.

Особенно богаты его содержанием следующие продукты: ароматная копченая рыбка и другие деликатесы, подвергающиеся копчению; бодрящий кофе и терпкий чай; классический шоколад, изготовленный из настоящих обжаренных или высушенных какао-бобов; мясо и другие продукты, приготовленные на углях и прочее.

Бенз(а)пирен относится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ). Это группа канцерогенных, т.е. способных вызывать рак, веществ.

К счастью, человеческий организм представляет собой довольно стойкую и мудрую конструкцию и атаки микроколичеств вредного химического вещества способен отразить и обезвредить.

Законодательством Таможенного союза четко определены нижние пределы концентрации бенз(а)пирена во всех пищевых продуктах, которые не смогут принести здоровью существенного вреда. В соответствии с требованиями основного технического регламента, регулирующего безопасность всех пищевых продуктов, массовая доля канцерогенного соединения не может превышать 1 мкг на 1000 г готового продукта.

Обращаем Ваше внимание, что в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание бенз(а)пирена.