Кандидата в депутаты Барнаульской думы заподозрили в подкупе избирателей

Новости 06.09.2019 7:10 252

Кандидат в депутаты Барнаульской гордумы от КПРФ Антон Арцибашев дарил подарки во время праздника на округе. Такой точки зрения придерживаются оппоненты коммуниста. Сам Арцибашев рассказал "Политсибру", что кроме игр с детьми, а также разговоров с их родителями, больше ничего не происходило. Не в курсе возможных нарушений оказался и руководитель Барнаульского избиркома Виталий Замаруев.

По данным источников "Политсибру", в отдел полиции по Железнодорожному району Барнаула поступила жалоба на возможный подкуп избирателей во время праздника, организованного кандидатом в депутаты БГД от КПРФ Антоном Арцибашевым.

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По версии заявителей, это подтверждается агитационными баннерами, которые расположены на площадке праздника. Кроме того, на округе размещались плакаты с призывами прийти на это мероприятие, организованное Арцибашевым. Сообщалось: "А пока дети будут заняты, приглашаем родителей на встречу с кандидатом в депутаты Гордумы". Данные материалы были официально изготовлены за счет средств избирательного фонда кандидата, что лишает Арцибашева возможности ссылаться на непричастность к данной деятельности, настаивают его оппоненты.

На мероприятии присутствовали семьи с детьми, живущие на территории округа № 2. За участие в конкурсах ведущий выдавал призы. Закон гласит, что кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им деньги, подарки и иные материальные ценности. Поскольку участники конкурсов получали подарки, то это можно считать подкупом избирателей. Можно считать фактом подкупа избирателей и саму организацию праздника, говорится в документе, адресованном в полицию и горизбирком.

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Избирательная комиссия Барнаула должна проверить, оплачивалась ли организация мероприятия, покупка подарков и изготовление атрибутики с избирательного счёта кандидата Арцибашева.

Между тем сам коммунист в ходе телефонного разговора с "Политсибру" сообщил, что впервые слышит о претензиях в свой адрес.

"Такая форма встречи с избирателями выбрана неслучайно. У людей мало времени на то, чтобы общаться с кандидатами. Поэтому решили совместить с детским праздником. Подарков никаких не было. Наша, партия, к сожалению, не настолько богата, чтобы себе это позволить. С детьми занималась и проводила конкурсы моя сестра. Не знаю, может быть для моих оппонентов время, уделенное детям, и есть тот самый подарок", - сыронизировал Арцибашев.

Кстати, в четверг вечером коммунист проводил еще одну аналогичную встречу с избирателями. На ней должен был присутствовать и руководитель Барнаульского избиркома Виталий Замаруев. Предполагалось оценить мероприятие на предмет возможных нарушений законодательства.

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Заметим, если подкуп избирателей действительно имел место быть, кандидату грозит наказание, вплоть до снятия с выборов. По данным источников "Политсибру", за жалобой на Арцибашева стоит еще один кандидат в депутаты гордумы, "яблочник" Андрей Ткаченко.

При этом на семейном празднике ранее был замечен политтехнолог кандидата от "Единой России" Ивана Нифонтова Кирилл Гусев. На фоне ряда обвинений в использовании админресурса "партией власти", выдвинутых Арцибашевым на прошлой неделе, не исключено, что ЕР подготовила ответный ход.

Точка в этой истории будет поставлена, очевидно, в кратчайшие сроки, ведь уже завтра, 7 сентября, по закону объявлено днем тишины.

В заключение приводим данные о поступлении и расходовании средств из избирательных фондов кандидатов в депутаты БГД по состоянию на 28 августа.