«Хлебное дело» Федора Найдена. Что с ним не так?

Новости 06.09.2019 12:10 649

Уголовное дело главы Каменского района Федора Найдена (в данный момент отстранен от должности) уже несколько месяцев рассматривается в суде. В ближайшее время будет оглашен приговор, скорее всего – обвинительный, полагает адвокат Евгений Коноваленко. Между тем сторона защиты считает, что инкриминируемого преступления Найден не совершал, а преследование носит ярко выраженный политический характер.

Рассмотрением дела занимается мировой судья судебного участка № 1 Каменского района Ольга Вахрушева. Процесс начался еще в декабре 2018 года, с тех пор прошло около 20 заседаний.

По версии правоохранителей, Федор Найден, используя служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных предпринимателей. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которое возглавляет его родственница. Обвинение Найдену предъявили год назад по ч. 1 ст.169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

В отношении Федора Найдена возбуждено уголовное дело Новости 14.09.2018 21:14 Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки 579

Дело ввиду незначительной тяжести статьи рассматривает мировой судья. Отметим, что в качестве наказания может быть назначен штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо обязательные работы.

Между тем стороны защиты категорически не согласна с доводами следствия и настаивает на невиновности Федора Найдена. По мнению его сына Алексея (в настоящее время – депутат Алтайского Заксобрания – прим. ред.), уголовное дело против отца – не что иное, как попытка свести политические счеты. По мнению собеседника, месть могла последовать за сенсационную победу «Справедливой России» на выборах в Камне-на-Оби весной 2016 года. К успеху справороссов тогда привел Найден-старший.

«Обращает на себя внимание и тот факт, что уголовное дело завели, когда ушел прежний губернатор, а новый только входил в курс дел. Считаю, что за уголовным преследованием может стоять «старая гвардия», которая таким образом давала понять, кто истинный хозяин на этой территории», - высказывает предположение Алексей Найден.

Компромисс Найден: как скандальный экс-мэр и эсеры всех на выборах обыграли Аналитика 15.03.2016 17:18 480

За прошедшие месяцы судья самым подробным образом допросила свидетелей обвинения. Хотя все строится только на показаниях одного человека. Между тем на последнем заседании, 3 сентября, Ольга Вахрушева дала понять, что готова вынести вердикт.

«То есть нам на представление собственных доказательств отвели всего два дня, тогда как сторона обвинения делала это полгода. О каких равных правах и состязательности можно говорить после этого», - недоумевает Алексей Найден.

Обращают на себя внимание и другие странности. Например, для чего нужно было отстранять от должности градоначальника, которому предъявили обвинение по столь незначительной статье?

«Данная мера может обеспечить исполнение будущего наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, - цитирует адвокат Коноваленко постановление суда. - В таком случае налицо явно обвинительный уклон правосудия. Использованная формулировка как бы заранее дает понять, что приговор не будет носить оправдательный характер».

К слову, следствие, когда настаивало на такой мере пресечения, указывало, что Найден-старший может оказать давление на свидетелей, скрыть документы и т. д.

Между тем Найден-старший не потерял право на получение зарплаты. Более того, это его единственный источник к существованию, так как заниматься коммерческой деятельностью, будучи главой муниципалитета, он не может. Парадокс в том, что зарплату ему не платили. Лишь в августе после многочисленных ходатайств со стороны защиты, перед главой района погасили часть долга (35 тысяч рублей), который набежал за время предварительного следствия.

Межрайонный прокурор рассказал об отстранении Федора Найдена Новости 01.09.2018 17:55 Против Федора Найдена возбуждено уголовное дело 616

Вернемся, впрочем, к уголовному делу. Адвокат Найдена рассказывает, что вопреки доводам следствия, договоры на поставку хлеба вовсе не были расторгнуты.

«Предприниматель Андрей Караваев как поставлял хлеб, так и продолжает это делать. Более того, обороты у бизнесмена даже выросли. В 2017 году – он поставил продукцию на 1 млн рублей, а в 2018 году – уже на 1,3 млн рублей», - говорит Коноваленко.

При этом в ходе следствия сам Караваев (одновременно является депутатом Каменского горсовета) в письменно виде заявил, что претензий к Найдену не имеет. Получить оперативный комментарий в подтверждение данных слов на момент публикации материала у Караваева не удалось.

«Дело надуманное, здесь просто нет состава преступления. Но, зная судебные реалии, вряд ли приговор будет оправдательным, - отмечает защитник. – При этом в вину моему клиенту не ставится тот состав, который легко перепроверить, - «неправомерный отказ в регистрации для ИП», «незаконное ограничение на вывоз продукции». Здесь мы видим конкуренцию с участием нескольких предпринимателей, как на эту ситуацию мог повлиять глава района – непонятно».

Новый глава Каменского района приучит местных чиновников к дисциплине Новости 17.01.2017 22:42 159

Все аргументы со стороны обвинения строятся на показаниях экс-начальника управления по образованию администрации Каменского района Виктора Сердюцких. Он утверждал, что получал устные приказы лично от Найдена, а дальше их передавал заведующим детсадами. Последние в суде дали показания, ссылаясь как раз на Сердюцких. «Хотя хлеб (невзирая на «приказы») и после этого поставлялся все так же, договоры не были расторгнуты», - говорит адвокат.

Любопытно, что в рядовом деле, продолжает Коноваленко, проходит сразу два засекреченных свидетеля.

«Вообще показания, на которые ссылается сторона обвинения, писались как под копирку, с одними и теми же ошибками», - вспоминает собеседник «Политсибру».

Дело приобрело иной оборот после того, как Сердюцких был вызван в краевое УФСБ в мае 2018 года. До этого он уже успел откреститься от ранее данных показаний, но затем отыграл назад. Правда, акцент был сделан на том, что письменных распоряжений от Федора Найдена у него не было, все приказы ему якобы отдавались главой района лично в устной форме.

Добавим, сторону обвинения на процессе по «делу Найдена» представляет прокурор Суходоев. Ближайшее заседание суда намечено на 10 сентября. Алексей Найден рассказал изданию, что намерен заявить отвод прокурору. По мнению Найдена-младшего, здесь присутствует конфликт интересов.

«Дело в том, что ранее мой брат, Евгений, который является депутатом Каменского райсобрания, необоснованно был обвинен межрайонным прокурором Капраловым в нарушениях при декларировании доходов. Однако последующее разбирательство доказало, что это не так. Была проведена служебная проверка, по результатам принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности как Капралова, так и его помощницу Суходоеву. Последняя же, вероятно, приходится родственницей Суходоеву. Конфликт интересов на лицо», - резюмировал Алексей Найден.

«Политсибру» продолжит следить за развитием событий вокруг уголовного дела главы Каменского района.