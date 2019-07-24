Не опоздать с приватизацией: когда выгоднее всего расставаться с активами

Новости 06.09.2019 9:35 188

Вечный спор о том, какая форма собственности эффективнее – частная или государственная, как правило, не имеет однозначного ответа. Все зависит от конкретных исторических условий, профиля предприятия, задач, которые собственник ставит перед компанией. Если исходить из того, что в условиях рыночной экономики главная цель любой коммерческой структуры – получение прибыли, то эффективным предприятие можно считать до тех пор, пока оно работает в плюс с сохранением положительной динамики развития.

Рассмотрим подробнее несколько примеров в Алтайском крае. Так, сейчас у всех на виду история с тепличным комплексом (ТК) «Индустриальный». Изначально успешное предприятие со временем потребовало больших вложений в модернизацию производства. Оборотных средств на это не хватало, бесконечно получать субсидии из краевого бюджета также оказалось невозможно.

Неудивительно, что к моменту принятия решения о передаче ТК в частные руки (явно запоздавшего) у «Индустриального» накопилась колоссальная закредитованность. Речь идет о сумме свыше 700 млн рублей.

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Сейчас бизнес начнет вкладываться в тепличный комплекс. Появился шанс на использование новых передовых технологий, что повлечет рост конкурентноспособности. Естественно, на все это было трудно рассчитывать, пока «Индустриальный» принадлежал краю. Безусловно, приватизация несет в себе издержки, в том числе социальные. В частности, речь идет о сокращении штата сотрудников. Но это – неизбежная плата за предыдущее неэффективное управление активом.

Не вмешайся край сейчас в эту ситуацию, уже завтра «Индустриальный» мог стать банкротом. А это значит, что без работы остались бы все сотрудники тепличного комплекса.

Обратимся к другой истории – барнаульской компании «Модест», специализирующейся на выпуске детской «молочки». Управление имущественных отношений Алтайского края ранее предлагало внести «Модест» в план приватизации на ближайшие годы. Компания на рынке Алтайского края работает почти 30 лет, имеет узнаваемый бренд. Приблизительная стоимость предприятия может составить как минимум 100 млн рублей. В данном случае актив выглядит все еще привлекательным для потенциальных инвесторов, невзирая на историю с уголовным делом экс-руководителя предприятия.

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Аргумент о том, что предприятие неубыточное и приносит в бюджет ежегодно свыше 10 млн рублей вряд ли может быть засчитан. Кто сказал, что избавляться нужно только от тех активов, которые давно работают в минус? Если предположить, что лот уйдет с молотка за условные 100 млн рублей – эти деньги окажутся лишними для краевого бюджета? Опять же продажа акций компании может быть оформлена так, чтобы сохранить нынешний профиль «Модеста» – выпуск детской молочной продукции.

На фоне звучащей критики в адрес краевых властей о невыполнении прогнозного плана приватизации, выставлении на торги малопривлекательных лотов, а также неудовлетворительной работы по поиску новых возможных активов, такой шаг мог бы стать достойным ответом на все замечания.

К тому же динамика развития предприятия показывает, что оно достигло своего потолка и дальнейшее расширение производства может потребовать вложений, которые для краевого бюджета окажутся весьма затратными, а значит компанию в ближайшем будущем ожидает стагнация. Не исключено, что ситуация может развиваться и по сценарию «Индустриального».

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Понятно, что приватизация в данном случае – не самоцель. Этот процесс, в идеале, должен усиливать конкуренцию в экономике, а также одновременно давать возможность наполнять бюджет.

Подробнее о ситуации с «Модестом» и точке зрения краевых властей на возможную приватизацию компании читайте на следующей неделе на «Политсибру» в интервью начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.