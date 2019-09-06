В Барнауле рабочий получил серьезные травмы на стройке

Новости 06.09.2019 8:45 71

Несчастный случай произошел на строительном объекте в Барнауле. Работник в результате схода глины получил множественные телесные повреждения. Инцидент случился 4 сентября.

По информации регионального следкома, рабочий выполнял земельные работы на строительном объекте, расположенном на улице Власихинская в краевом центре.

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В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины несчастного случая, а также выявлены лица, ответственные за соблюдение правил техники безопасности и иных правил охраны труда.

Действия должностных лиц строительной организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, будут проверены на наличие признаков преступления предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.