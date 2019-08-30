Алтайские единороссы составили рейтинг «партячеек»

Новости 06.09.2019 8:15 146

Партия «Единая Россия» составила рейтинг своих местных отделений в Алтайском крае. Руководитель регионального исполкома Денис Голобородько подвел первые итоги.

По его словам, рейтинг необходим для объективной и всесторонней оценки деятельности парторганизаций на местах. Чтобы повысить качество отделений партии, учитывалась агитационная работа, партийное строительство, прием в партию членов и привлечение сторонников, организация работы местных общественных приемных, фракций в местных представительных органах, итоги участия в выборах и не только.

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В анализе всего около десяти критериев. По каждому из направлений отделение получает баллы, которые влияют на итоговую позицию.

« Это одна из составляющих нашей системной работы по совершенствованию деятельности партии на местах. Мы продолжим отстраивать систему оценки для обеспечения регулярной работы на местах по приоритетным направлениям», - пояснил Голобородько.

Нужно сказать, что по итогам первой половины 2019 года первое место рейтинга «ЕР» заняли местные отделения Немецкого национального и Новичихинского районов. На втором месте Тогульское. Третье место поделили местные отделения партии Родинского и Суетского районов.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения "партии власти", среди городских местных отделений на первом месте Алейское, далее с одинаковым количеством баллов Барнаульское, Заринское, отделение ЗАТО Сибирский, на третьем месте - Белокурихинское.

Ожидается, что место в рейтинге в будущем будет влиять на политику поощрений руководителей местных исполнительных комитетов. Анализ повлечет и кадровые решения, если местное отделение покажет тренд на ухудшение работы.